Il solito Bayer Leverkusen, verrebbe da dire. Sotto 3-2 a fine primo tempo contro il Wolfsburg (5' autogol Mukiele, 14' Wirtz, 34' Tah, 37' Bornauw, Svanber 46') la squadra di Xabi Alonso trova le forza nella ripresa per ribaltare il risultato in pienissimo recuper grazie al gol di Victor Boniface, arrivato al 93esimo, in 11 contro 10, per effetto dell'espulsione comminata a Gerhardt 5' giri d'orologio prima (Piero Hincapié aveva pareggiato i conti al 48'). Finisce 4-3 alla BayArena, che sarà teatro delle sfide in Champions con Milan e Inter, rispettivamente il 1° ottobre e il 10 dicembre.