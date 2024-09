Il Manchester City si prepara a debuttare in Champions League ospitando l'Inter con la spada di Damocle del processo. Come ricorda il Corriere dello Sport, sono 115 i capi d'imputazione ai quali i Citizens dovranno rispondere a partire da lunedì, quando è in programma la prima udienza per discutere delle infrazioni presunte del FFP Uefa.

"Va bene così, inizia presto e spero che finisca presto - il commento polemico di Pep Guardiola -. Toccherà ad un comitato indipendente decidere e non vedo l'ora di conoscere la decisione. Sono contento che finalmente si cominci, vedremo. So cosa si aspettano tante persone, ricordo bene cosa leggo sui giornali da molti, molti anni".