Occasione persa per il Benfica in campionato: la formazione di Roger Schmidt viene bloccata infatti sul pari dalla Farense tra le mura amiche del Da Luz e falliscono il sorpasso, seppur momentaneo, allo Sporting Lisbona. Passano addirittura in vantaggio gli ospiti con la rete al mintuo 51 di Claudio Falcao, rimedia Rafa Silva venti minuti più tardi. Per le Aguias è il terzo match consecutivo senza vittorie, nonostante il risultato alla fine stia decisamente stretto ai biancorossi che hanno creato diverse occasioni importanti. E domani, i Leoes, impegnati in casa del Vitoria Guimaraes, possano portarsi a +4.