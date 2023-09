Dopo la sconfitta in Champions League contro il Salisburgo, si riscatta in campionato il Benfica di Schmidt, che s'impone per 3-1 in casa del Portimoense: Bah e Musa indirizzano nei primi 20' sul binario ospite il risultato, poi Alves Varela accorcia le distanze, riportate a sicurezza dal tris di Neres al 66'. Con questo successo le aquile salgono a quota 15 (cinque vittorie e una sconfitta), a meno uno dal Porto. E proprio la sfida ai dragoes di venerdì prossimo sarà tutta da vivere, a pochi giorni di distanza dalla trasferta di San Siro per il secondo impegno della fase a gironi.