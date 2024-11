Kevin De Bruyne torna tra i convocati. Il belga compare oggi in distinta dopo un mese e mezzo dall'infortunio rimediato durante il match casalingo di Champions League contro l'Inter, match che Pep Guardiola ricorda nel pre-gara di questo pomeriggio contro il Bournemouth. "Buona notizia per noi senza dubbio il suo rientro. Dopo un mese e mezzo dalla partita contro l’Inter sta sempre meglio. Mi ha detto che aveva voglia di tornare l’aria dello spogliatoio ed è un bene per noi che stia tornando" ha detto a Sky Sport UK dove poi ha messo in guardia i suoi sugli avversari di oggi, ricordando come abbiano anche battuto l'Arsenal, prossimo eurorivale dei nerazzurri.

Sul Bournemouth:

"Ha qualità, ritmo, è in un buon momento e qualche settimana fa ha battuto l'Arsenal. Ci sarà da soffrire come l'anno scorso".