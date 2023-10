Madrilene bestia nera per la Real Sociedad che dopo il ko incassato col Real di qualche settimana fa, perde anche in casa dell'Atletico Madrid. Quarto successo consecutivo in Liga per i Colchoneros che si impongono per 2-1 grazie alle reti sottoscritte da Samuel Lino al 22esimo, prima con la maglia dei Rojiblancos, e Griezmann sul finale.

A nulla serve il gol del momentaneo pari messo a segno da Oyarzabal al 73esimo, sul finale la squadra del Cholo ha alzato il ritmo, cercato insistentemente la porta e su un tiro di Alvaro Morata, Carlos Fernandez s'improvvisa portiere, commettendo un fallo di mano che spedisce legittimamente Griezmann sul dischetto che non sbaglia ed è 2-1Atleti. Seconda sconfitta stagionale in per la squadra rivale dell'Inter nel gruppo di Champions League.