Grane per la Stella Rossa: la squadra di Belgrado è stata recentemente denunciata alla Commissione Disciplinare della Federcalcio serba a causa del ritardo nel pagamento di un debito di circa 30.000 euro. Ad avviare il caso è stato l'ex portiere dei biancorossi Zoran Popović, ora portiere della rete dello Železničar di Pancevo. Lo riferisce l'emittente SportKlub. Popović ha riferito che la Stella Rossa non ha rispettato i termini concordati in precedenza per la riprogrammazione del debito. Il debito avrebbe dovuto essere saldato quest'estate, ma l'importo non è arrivato sul conto di Popović, per questo motivo ha dovuto ricorrere alla protezione delle istituzioni.

I biancorossi dovranno risolvere urgentemente questo problema, perché si avvicina il 15 ottobre, quando la UEFA effettuerà il monitoraggio finanziario, fondamentale per ottenere la licenza europea. I club che si ritrovano nella lista dei debitori rischiano gravi conseguenze, compresa la possibilità di sospensione dalle competizioni europee. Prima di queste scadenze, la Stella Rossa, come molti altri club, ricorre spesso alla firma di nuovi riprogrammazioni del debito con i giocatori, come è avvenuto anche con Popović. Tuttavia è evidente che le scadenze concordate non sono state rispettate.