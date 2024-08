Finisce con un pari il match casalingo dell’Arsenal contro il Brighton, match dalle sorti rocambolesche per l’eurorivale dell’Inter. È Havertz ad aprire le marcature al 38esimo, gol che porta in vantaggio i Gunners, poi finiti in inferiorità numerica a inizio del secondo tempo per doppia ammonizione alquanto cervellotica di Rice. Dopo poco meno di dieci minuti gli ospiti ne approfittano e Joao Pedro firma il gol del pareggio: finisce 1-1.