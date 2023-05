Intervistato da Sky Sports UK, Riyad Mahrez ha messo in guardia l'Inter in vista della finale di Champions che i nerazzurri, appunto, dovranno giocarsi con il City: "Noi siamo affamati e ogni stagione vogliamo vincere. Penso che questa squadra sia costruita per essere lì. A competere per trofei e proveremo a vincerli tutti".