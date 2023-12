L'allenatore del Benfica Roger Schmidt è stato criticato pesantemente dall'ex arbitro portoghese Pedro Henriques, oggi attivo nelle vesti di opinionista. Intervenuto su Radio Observador, Henriques ha sottolineato come il fatto di non tenere le conferenze in lingua locale dopo più di un anno dal suo arrivo a Lisbona rappresenti una mancanza di rispetto per tutto il Portogallo: "Trova sempre delle scuse. Il modo in cui si presenta, con tutto il rispetto, a mio modo di vedere rivela un certo autismo oltre a una mancanza di realismo. Dovrebbe almeno imparare il portoghese perché sono stanco di qualcuno che non rispetta il mio Paese e la mia lingua".