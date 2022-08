A margine di uno shooting fotografico realizzato per conto di uno sponsor con tutto il gruppo del Bayern Monaco abbigliato coi tradizionali Lederhosen in vista dell'Oktoberfest, Matthijs de Ligt, neo difensore della formazione di Julian Nagelsmann, ha chiarito quelle che sono le intenzioni della sua nuova squadra: "Abbiamo una squadra forte con giocatori molto bravi. I compagni di squadra sono molto gentili con me e questo è molto importante per me. Vogliamo vincere tutto in questa stagione. Abbiamo molta qualità". De Ligt scherza anche sull'evento del quale è stato protagonista: "Di solito vedo i miei compagni con la divisa di allenamento. È qualcosa di diverso, ma è divertente".