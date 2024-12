Non è un Bayer Leverkusen che sta macinando occasioni da gol e reti, quello visto nelle ultime partite. Ma per il tecnico del Werkself Xabi Alonso la poca produttività in zona gol non rappresenta minimamente un problema, specie se poi arrivano le vittorie. Queste le sue parole alla vigilia della partita contro il Friburgo: "Se controlliamo bene la partita, creeremo occasioni alla fine. Non vogliamo giocare in modo folle. Abbiamo avuto poche occasioni contro l'Inter, ovviamente, però quella era l'Inter. E contro il Bayern non si possono avere 20 occasioni, ma ne abbiamo avute abbastanza per segnare un gol. Nelle altre partite abbiamo avuto abbastanza occasioni".