Disavventura per Victor Boniface, attaccante del Bayer Leverkusen. Secondo quanto riportato da Sport Bild, poco dopo le sette di oggi, il giocatore nigeriano si trovava sulla A3 tra Bad Camberg e Idstein in direzione dell'aeroporto di Francoforte per andare a prendere degli amici quando con la sua Mercedes, guidata da un'altra persona, si è scontrato con un camion. Secondo la polizia, il conducente ha perso il controllo dell'auto a causa della stanchezza e si è scagliato dalla corsia centrale verso destra andando contro il camion. Lo scontro ha provocato addirittura il ribaltamento della vettura.

Il club tedesco ha subito precisato alla Bild stessa che il giocatore sta bene: ha riportato solo due lievi ferite alla mano. L'autista e Boniface sono stati curati ed esaminati in ospedale per poi tornare a Colonia. Anche il conducente del camion è rimasto illeso; il danno totale ammonta a quasi 200.000 euro. Boniface aveva postato sui social foto e video del drammatico momento, salvo poi cancellare tutto qualche ora dopo. Non è chiaro il motivo per cui siano stati cancellati i post: secondo le informazioni della Bild, non si trattava di un annuncio del club.