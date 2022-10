"Non abbiamo niente in palio, ma è una partita importante. Vogliamo finire bene questa competizione, che per noi è stata fatidica. È importante per i giocatori che hanno avuto meno minuti e per i giovani". È uno dei passaggi della conferenza stampa di Xavi Hernandez prima dell'inutile sfida contro il Viktoria Plzen, in arrivo dopo l'automatica eliminazione blaugrana dalla Champions League: "L'abbiamo persa noi stessi - sottolinea il tecnico del Barcellona, come riporta il Mundo Deportivo -. Abbiamo avuto l'occasione e ci è sfuggita. Ci sono dettagli come decisioni arbitrali e situazioni avverse, ma bisogna fare autocritica".