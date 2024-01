Dopo aver eliminato il CD Lugo sabato scorso battendolo 3-1, grazie ai gol di Angel Correa e alla doppietta di Memphis Depay, l'Atletico Madrid incrocerà il Real Madrid agli ottavi di finale di Copa del Rey. Il che vuol dire che i colchoneros, avversari in Champions League dell'Inter il 20 febbraio e 13 marzo, disputeranno tre derby in meno di un mese. Si parte mercoledì 10 gennaio con la semifinale di Supercoppa di Spagna, poi ci sarà, appunto, la sfida di Coppa del Re (16, 17 o 18 gennaio), quindi il week-end del 4 febbraio il duello in Liga.