Uscito al 78' di Inter-Atletico Madrid dopo un contrasto con Carlos Augusto, Antoine Griezmann ha accusato una distorsione alla caviglia di grado moderato, secondo il referto dello staff medico dei colchoneros. Il fantasista francese verrà rivalutato in seguito per capire quando potrà tornare a disposizione di Diego Pablo Simeone. Una notizia che, ovviamente, riguarda da vicino anche i nerazzurri, che il 13 marzo saranno di scena al Civitas Metropolitano per il ritorno degli ottavi di finale di Champions contro gli spagnoli, partendo con un vantaggio di un gol.

