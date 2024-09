"Sono elettrizzato. È arrivato tardi ma era ciò che speravo". Così Raheem Sterling racconta al sito ufficiale dell'Arsenal la sua emozione per la firma con i Gunners: "Guardando tutto ho pensato che questa fosse la squadra perfetta per me e sono super felice che ce l'abbiamo fatta. È perfetto per me essere in un club di calcio come questo, dove puoi vedere quella fame, quel desiderio; anno dopo anno, spingono sempre. È esattamente così che sono come persona: ogni anno voglio migliorare e fare meglio dell'anno precedente. Spero di riuscire ad andare molto d'accordo con i ragazzi. Speriamo di poter giocare subito qualche partita e lasciare il segno".