Di lui si parla un gran bene, tanto che l’Inter lo ha soffiato a blasonati club europei. Ebenezer Akinsanmiro inizierà dalle selezioni giovanili nerazzurri, con la speranza di arrivare presto nel calcio dei grandi. Michael Onikute, il General Secretary del Remo Stars FC, club da cui i nerazzurri hanno prelevato la futura promessa, in esclusiva per FcInterNews tesse le lodi del giovane atleta: "Parliamo di un giocatore elegante, ben disciplinato. Un ragazzo colto, calmo fuori dal campo, preciso e intelligente sul verde. Forte nel cuore e nella testa, è un calciatore davvero determinato".

Quali sono le sue migliori caratteristiche?

"Una grande visione del gioco e la capacità nei passaggi. Abile nel leggere la partita, sa calciatore bene dalla distanza, possiede anche la capacità di cambiare il gioco repentinamente".

Quale calciatore affermato, a livello di caratteristiche, può ricordare quelle di Akinsanmiro?

"Kevin De Bruyne".

Ha parlato con lui dopo la firma con l’Inter?

"Sì, sono felice di averlo fatto. È il momento per lui di farsi valere".

È molto giovane, ma dove pensa posso arrivare in futuro?

"Tra qualche anno capirete cosa ha visto l'Inter in Ebenezer perché sta raggiungendo la vetta, non sarà facile per lui, ma lo abbiamo guidato correttamente, lo abbiamo istruito bene nella nostra struttura qui in Nigeria, tanto che è stato notato dai nerazzurri. Ora sarà ben istruito dai nerazzurri. Sicuramente arriverà ai vertici del calcio mondiale".