Ciro Immobile ieri è tornato in Italia per inaugurare l'Immobile Academy, nuovo progetto dell'attaccante a Torre annunziata. Intercettato dalla redazione di Chiamarsi Bomber, l'ex centravanti della Nazionale ed capitano della Lazio ha risposto ad alcune domande, su tutte quelle relative ai nuovi attaccanti azzurri Kean e Retegui: "Mi piacciono molto, sono due giocatori diversi e importanti per questa Nazionale. Un mio ritorno? Realisticamente non ci spero più. La Lazio? Mi manca". Infine risponde alle 10 domande secche:

2 contro 2 scegli un partner?

"Donnarumma, quando gli segnano?"

In chi ti rivedi?

"Francesco Pio Esposito dello Spezia".

Il miglior allenatore che hai avuto?

"Zeman".