Dalla sentenza Bosman a quella De Vrij. Quando una decisione di un giudice può fare giurisprudenza e cambiare letteralmente il mondo del calcio. Sebastien Ledure, avvocato specializzato in diritto sportivo internazionale a capo dello studio legale CRESTA, ha seguito personalmente la controversia del difensore dell’Inter chiedendo i danni alla SEG, l’agenzia che curava i diritti del calciatore, e ottenendo da questi ultimi un congruo risarcimento per il suo assistito. In esclusiva per FcInterNews il legale racconta la vicenda.

In cosa consiste il suo lavoro?

“Seguiamo molti atleti in giro per il mondo, siamo i loro consulenti di fiducia, dei consiglieri privati indipendenti dal lavoro degli agenti. Possiamo definirci dei cani guardia che controllano che i procuratori dei professionisti non facciano il doppio gioco. Capita spesso, purtroppo, che non vengano perseguiti gli interessi dei vari clienti, bensì quelli personali. Anche perché praticamente sempre i vari professionisti non sono coinvolti nelle contrattazioni. Il problema è che gli agenti, avendo nel corso degli anni stabilito delle relazioni con i club, sono spesso più broker che procuratori. Lavorano per più committenti e non solo per il calciatore. Un esempio? Le grandi commissioni che finiscono nelle tasche dei procuratori, senza che un euro venga girato nel conto del giocatore, che con grande probabilità non sa nulla dell’accaduto”.

Parliamo anche di calciatori di livello mondiale?

“Assolutamente. Uno dei miei primi clienti è stato Romelu Lukaku. Aveva avuto due esperienze negative con i suoi precedenti agenti. Senza entrare nel dettaglio della vicenda, non si sentiva di poter controllare il suo futuro. Così ha scelto Pastorello, che però deve dare conto a un team specializzato che lavora per l’attaccante belga. Calciatori così importanti sono una sorta di azienda, per un business strettamente connesso, ecco perché lavoriamo con l’élite di giocatori che hanno bisogno della nostra consulenza”.

È stato Lukaku a parlare a De Vrij di voi?

“Sì, rappresentiamo anche altri giocatori della Nazionale olandese. I ragazzi parlano tra di loro. E fortunatamente stiamo entrando in una nuova era in cui i calciatori non vogliono più essere ignoranti. Ma vogliono capire il proprio valore e si interessano anche nella parte economica degli accordi. Non è più: ‘Se ne occupa il mio agente’. No, adesso, proprio per evitare di perdere milioni di euro, in molti pretendono maggiore trasparenza”.

L’agente di De Vrij è Raiola?

“Non c’è nulla di firmato, ma sì, è lui la persona incaricata di seguire il rinnovo di Stefan con l’Inter. Ne parleranno presto, noi eventualmente interverremo per verificare tutte le postille inserite nel nuovo accordo. Ma al momento il giocatore vuole concludere al meglio la stagione e non pensa a questioni di questo tipo, proprio per tutto quello che è appena successo. È appena uscito da un incubo, ora vuole essere libero di scegliere il proprio futuro in completa libertà. Mi ha proprio detto che vuole vincere un secondo Scudetto con l’Inter e poi penserà a quello che sarà”.