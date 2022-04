Dopo il rinnovo che ha messo in banca la permanenza di Marcelo Brozovic , in casa Inter si sta ragionando per colmare una falla emersa prepotentemente anche in questa stagione: un'alternativa al croato in cabina di regia. Contro Sassuolo, Torino e Fiorentina la squadra non ha girato nel modo giusto raccogliendo appena 2 punti e destando parecchie perplessità. Simone Inzaghi ha alternato Nicolò Barella , Matias Vecino e Hakan Calhanoglu davanti alla difesa, ottenendo in cambio risultati modesti. Questo perché Brozovic è unico e perché nella rosa non c'è un altro profilo che possa interpretare il ruolo anche in modo simile.

Ergo, nella prossima stagione gli uomini mercato nerazzurri cercheranno di aggiungerlo alla rosa. Il problema però rimane sempre lo stesso: poco budget a disposizione. Perciò si cercano soprattutto soluzioni low cost, a partire dall'idea Lucien Agoume che verrà valutato nella pre-season (anche se un'altra stagione da titolare altrove potrebbe fargli solo bene). A livello mediatico non mancano i nomi accostato all'Inter, come Gonzalo Villar, attualmente in prestito al Getafe. Idea che non scalda in Viale della Liberazione, perché anche in Liga il ragazzo, che ha fatto bene durante la gestione Paulo Fonseca a Roma ma nel frattempo si è un po' perso. Vero è che con l'agente Alejandro Camano i rapporti sono ottimi, per questo una porticina eventuale per un prestito può essere tenuta apertura. Porta chiusa invece per l'altro giallorosso Jordan Veretout, che ha rifiutato la proposta di rinnovo della Roma. Il francese, 29enne, costa 15 milioni di euro e chiede più dei 4 milioni a stagione offerti dal suo club per rinnovare. Opzione pertanto impensabile in casa nerazzurra, dove un esborso del genere per una seconda linea non è preventivabile. Semaforo rosso anche per Florian Grillitsch, in scadenza di contratto con l'Hoffenheim e pertanto in linea con i parametri finanziari dell'Inter. Il centrocampista austriaco 26enne è stato proposto all'Inter e anche sa Roma, ma non è un'ipotesi calda in questo momento.