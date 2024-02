Il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti, l'Inter vince e gioca un calcio di livello europeo, piacevole, divertente, moderno. E anche all'estero è cresciuta la consapevolezza che la squadra nerazzurra sia ormai da considerare una big continentale. Inevitabile dunque che le voci di mercato possano riguardare anche Simone Inzaghi, riconosciuto come allenatore di primissimo piano. E in vista della prossima molte panchine dovranno essere ancora occupate, visti gli addii già annunciati o probabili di chi vi si siede attualmente.

Il tecnico piacentino è stato accostato a più di un club estero, ma tra tante voci di corridoio ce n'è una con una parvenza di concretezza: quella che vuole il Chelsea interessato a lui. Mauricio Pochettino non sta portando a casa i risultati sperati e la dirigenza dei Blues si sta già muovendo per trovare un sostituto del manager argentino. Inzaghi rientra nella lista dei candidati ma non è il solo. A spingere verso di lui anche la tradizione del Chelsea, storicamente attratto dagli allenatori italiani. Si pensi per esempio a Gianluca Vialli, Roberto Di Matteo, Carlo Ancelotti, Antonio Conte o Maurizio Sarri.

I tifosi interisti hanno dunque ragione di preoccuparsi? Non in questo momento, per il semplice fatto che Inzaghi sta benissimo all'Inter dove ha creato, negli anni, il contesto che aveva in mente e ha plasmato un gruppo che ormai gioca quasi a memoria, ma come da lui stesso ammesso con altri margini di miglioramento. Ovviamente, considerando la scadenza del contratto nel giugno 2025, la dirigenza nelle prossime settimane inizierà a parlare con il suo avvocato Tullio Tinti per porre le basi per il rinnovo, con adeguamento dell'attuale accordo da 5,5 milioni a stagione. Un prolungamento più che meritato.