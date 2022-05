Terminato il vertice in sede tra Inzaghi, Zhang e la dirigenza nerazzurra. Il summit è servito soprattutto al tecnico, a Marotta e ad Ausilio per sapere dalla proprietà quali saranno le linee guida per il mercato che sta per iniziare. Un vertice durato quasi cinque ore e che ha prodotto almeno un paio di punti fermi: l'Inter sarà ancora competitiva per i massimi traguardi, ma al contempo almeno un grosso sacrificio sarà necessario per la sostenibilità del club.

Insomma, i tifosi nerazzurri devono prepararsi a dare l'addio a uno dei propri beniamini e i nomi che si fanno in tal senso sono soprattutto due: Bastoni e Skriniar. Ma, di fatto, nessuno è incedibile e quasi tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno in sede. Il diktat di Suning è chiaro: incassare per poi reinvestire. Non siamo ai livelli di un anno fa, ma nemmeno troppo distanti.