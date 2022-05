Mentre Giovanni Carnevali continua a ipotizzarne un futuro all'estero, visto che in Italia non ci sarebbero club pronti a pagare la cifra richiesta, Gianluca Scamacca ha detto chiaramente che il suo desiderio è giocare la Champions League senza lasciare l'Italia. Le buone intenzioni non possono comunque escludere alcuno scenario, ma l'attaccante classe '99 ha le idee piuttosto chiare per il suo futuro. Il presente è la partita tra Sassuolo e Milan domenica, e a lui si aggrappano le speranze dei tifosi interisti in ottica Scudetto. Gli stessi tifosi che potrebbero vederlo indossare i propri colori la prossima stagione, posto che voci di una frenata nelle ultime settimane non trovano riscontri concreti in Viale della Liberazione. L'attaccante classe '99 continua a essere un serio obiettivo per la prossima stagione e l'accordo con lui è stato raggiunto da tempo. Manca ancora quello più importante, con il Sassuolo e probabilmente servirà del tempo e tanto lavoro per ridurre distanze ad oggi notevoli. Carnevali infatti continua a valutare Scamacca una quarantina di milioni, mentre vista la situazione finanziaria del club la dirigenza nerazzurra non vuole andare oltre la metà o poco più, inserendo possibilmente contropartite tecniche. In tal senso, ai neroverdi piacciono diversi giocatori di proprietà dell'Inter che potrebbero fare al caso: Michele Di Gregorio, Lorenzo Pirola, Cesare Casadei, volendo lo stesso Andrea Pinamonti che con l'Empoli ha fatto altrettanto bene. Una trattativa basata soprattutto sulle idee, in cui l'Inter però non vuole e non può svenarsi soprattutto considerando una potenziale concorrenza.