Ieri l'anticipazione, oggi qualche dettaglio in più. L'Inter non pensa solo a migliorare e puntellare la rosa della prima squadra, ma fa le proprie valutazioni anche per il settore giovanile. In particolare, la dirigenza nerazzurra sta seguendo con grande attenzione la crescita da allenatore di Alberto Aquilani , che con la Fiorentina sta facendo molto bene ( LEGGI QUI ). Il profilo piace, così come piace anche alla Roma la cui maglia l'ex centrocampista ha vestito per tanti anni e la cui panchina dell'Under 19 probabilmente perderà Alberto De Rossi dopo 19 anni di assoluta fedeltà (andrà in pensione).

Per questo anche in casa giallorossa il nome di Aquilani è più di un'idea. Meno in corsa il Milan, che pur apprezzando l'attuale tecnico viola preferirebbe affidarsi a una bandiera rossonera. In tal senso, Alessandro Nesta può essere un serio candidato.Situazione in evoluzione, l'Inter osserva ma rimane l'apprezzamento per il lavoro svolto da Cristian Chivu, che arrivando secondo in campionato potrà giocarsi i playoff Scudetto partendo da una posizione preferenziale. Da non sottovalutare comunque che Aquilani ha ancora un anno di contratto con la Fiorentina, perciò ogni discorso per un eventuale trasferimento potrebbe essere rimandato al 2023.