La scorsa estate è rimasto per mancanza di soluzioni alternative, ma nel corso delle settimane non si è mai discostato dal ruolo di ottavo centrocampista in rosa, portando a casa appena 4 minuti nella trasferta di Salerno. Per Lucien Agoumé non è stato di certo un primo scorcio di stagione indimenticabile, anzi. Per questa ragione con la riapertura del mercato, a gennaio, il francese dovrebbe fare le valigie per trovare continuità altrove. Nei prossimi due-tre giorni verrà infatti deciso il suo futuro e, secondo quanto raccolto da FcInterNews sulle tracce del centrocampista francese ci sono più squadre.

Non solo il Siviglia, come si scrive in Spagna, ma anche da un club francese, da due belgi, uno portoghese e uno olandese. Proprio a seconda della meta scelta potrebbe anche cambiare la formula del trasferimento. Quella più gettonata al momento è il prestito del calciatore, ma non è da escludere una cessione definitiva (o un prestito con obbligo di riscatto) del classe 2002 qualora arrivasse un’offerta allettante per l’Inter.

