Perso Gianluca Scamacca, che ha optato per l'Atalanta, l'Inter è tornata alla carica per Folarin Balogun. Ieri sera Piero Ausilio ha riattivato i contatti con una telefonata, ma in questo momento la trattativa si presenta parecchio complessa. Se infatti i nerazzurri fossero davvero intenzionati a offrire 30 milioni bonus compresi, stessa offerta fatta al West Ham per la punta romana, sarebbe una perdita di tempo. L'Arsenal infatti parte da una richiesta di 50 milioni e con una sana trattativa potrebbero scendere a 35-40, con una corposa percentuale in caso di rivendita (20%). La sensazione però è che in Viale della Liberazione non possano andare oltre lo sforzo fatto già per Scamacca e che questo sia il budget a disposizione per l'attaccante, a meno di un via libera da parte della proprietà per alzare l'asticella.

Balogun dunque è un obiettivo difficile, nel mentre Simone Inzaghi è tornato a chiedere di riprovare a portare in nerazzurro Alvaro Morata, che l'allenatore piacentino ha promosso in quanto abituato a giocare a certi livelli. Beto rimane un'opzione, anche perché rispetterebbe i limiti d'investimento autoimposti.

La svolta potrebbe essere la cessione di Joaquin Correa, che aumenterebbe il budget a disposizione e potrebbe aiutare l'Inter ad avvicinare le richieste dell'Arsenal per Balogun. El Tucu verrebbe sostituito da Alexis Sanchez, tenuto in caldo proprio per questa eventualità. Ad oggi dunque, dopo il contropiede dell'Atalanta per Scamacca, il toto punta rimane in primo piano in casa Inter con più di una difficoltà da superare.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!