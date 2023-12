Dopo lo 0-0 contro la Real Sociedad è già tempo di pensare alla Lazio. E da Appiano Gentile arrivano notizie incoraggianti. La squadra di Inzaghi, ben conscia delle possibilità di potersi concentrare sul campionato, ha già archiviato il pareggio contro i baschi e ha già cominciato la sua preparazione verso il prossimo turno di Serie A. Nell'allenamento odierno durante il quale la squadra è stata divisa in due parti, tra chi ha giocato ieri e chi invece ha 'riposato' in panchina, come da copione non sono comparsi in gruppo i due olandesi.

Dumfries e De Vrij hanno infatti ancora lavorato parte, mentre la vera buona nuova riguarda Benjamin Pavard. Il francese vede sempre più vicino il ritorno in campo tant'è che nella giornata odierna ha iniziato a inserirsi parzialmente in gruppo, nei prossimi giorni si capirà dunque se potrà essere convocato o meno contro la Lazio.

