Sarà Beppe Riso a occuparsi degli interessi di Matteo Lavelli, attaccante dell'Inter classe 2006. La giovane punta, in attesa di diventare maggiorenne e firmare il suo primo contratto da professionista, ha così deciso di affidarsi all'esperienza dell'agente per indirizzare nel modo giusto la propria carriera. Lavelli sta facendo molto bene con l'U17 nerazzurra: ad oggi il bilancio è di 12 gol e 3 assist in 25 presenze, candidandosi così a bruciare le tappe nel percorso giovanile coin la maglia dell'Inter.