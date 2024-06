Non solo Giacomo Stabile, difensore classe 2005 che ha disputato lo scorso campionato Primavera 1 e che nell'estate passata è stato anche nel gruppo della prima squadra per il pre-campionato. Secondo quanto raccolto da FcInterNews.it, l'Alcione neopromosso tra i professionisti (sarà la prima esperienza degli orange in Serie C) ha chiesto alla dirigenza dell'Inter anche un altro giocatore allenato fino a poche settimane fa da Christian Chivu.

Si tratta di Alessandro Calligaris, estremo difensore coetaneo di Stabile. Sia per il portiere nerazzurro che per il centrale mancino la società di via della Liberazione e i rispettivi agenti hanno chiesto un po' di tempo per poter valutare tutte le opzioni a disposizione.

L'Alcione punta sulla possibilità, di dare spazio ai ragazzi richiesti in prestito, cosa che potrebbe non accadere andando in squadre che puntano a obiettivi superiori (quello degli orange sarà mantenere la categoria).