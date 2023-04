Nell'estate 2018 il Liverpool investì ben 60 milioni per strapparlo al RB Lipsia. Una spesa che in questi 5 anni non ha ripagato le attese al punto che i Reds lo saluteranno a giugno a parametro zero, senza offrirgli il rinnovo. Il matrimonio tra Naby Keita e il Liverpool non è andato particolarmente bene, il feeling con Jurgen Klopp è scemato rapidamente e in questa stagione sono appena 13 le presenze del guineano in tutte le competizioni. Una riserva di lusso, forse troppo.

In poche parole, il classe '95 sarà uno dei parametri zero più in vista la prossima estate e gli agenti si stanno muovendo da tempo per trovargli una nuova squadra. Tra le ipotesi in considerazione c'è anche l'Inter, sempre alla ricerca di opportunità low cost e a cui Keita è stato offerto per sostituire il partente Roberto Gagliardini o un eventuale collega di reparto che potrebbe salutare. La risposta nerazzurra però è stata fredda: massima stima per il guineano ma pur essendo un'occasione di mercato non rientra nella lista dei giocatori di interesse, per ingaggio alto e una lunga lista di problemi fisici. In parole semplici, grazie ma non ci serve.