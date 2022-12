A suon di gol e prestazioni sta trascinando il Frosinone verso la promozione in Serie A. Nonostante la giovane età, sinora è stato l’uomo in più dei ciociari. Samuele Mulattieri ha collezionato 19 gettoni, con sei reti e tre assist, nella nuova avventura con la squadra di Fabio Grosso. E a giovarne non è solo l’allenatore campione del Mondo con l’Italia nell’indimenticabile kermesse tedesca, ma anche l’Inter. I nerazzurri infatti, proprietari del cartellino - oggi il ragazzo è in prestito con diritto di riscatto e il contro-riscatto in favore dei nerazzurri - non solo hanno constatato che la scelta di mandare al Frosinone l'attaccante sia stata più che azzeccata, ma soprattutto vedono oggi il loro prospetto crescere di giorno in giorno, sia sul piano tecnico-calcistico sia su quello economico. Ecco quindi che il percorso di crescita prevede – a livello teorico – un nuovo step.