L'offerta dell'Inter è sempre sul tavolo: 3,5 milioni più bonus per i prossimi due anni. Ma Stefan de Vrij non ha ancora preso una decisione sul proprio futuro. Ad oggi l'olandese, in scadenza di contratto a giugno, non ha ricevuto offerte irrinunciabili e sta ancora riflettendo sul da farsi. Il suo cruccio principale è essere diventato la riserva di Francesco Acerbi, con il quale condivide il procuratore (Federico Pastorello). E la dirigenza nerazzurra in questo momento punta a riscattare il centrale di proprietà della Lazio. Se poi De Vrij decidesse di rimanere accettando la proposta dell'Inter, in Viale della Liberazione ne sarebbero lieti perché lo considerano un giocatore affidabile nonché un ottimo ragazzo, serio e molto professionale. In alternativa, se decidesse di andare altrove, stretta di mano e grazie di tutto.