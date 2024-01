Un blitz inatteso quello di Alessandro Moggi nella sede dell'Inter. Il nuovo agente di Valentin Carboni (assieme a Pablo Cosentino), si è presentato in Viale della Liberazione per informare la dirigenza nerazzurra sull'interesse nei confronti del talento argentino in prestito attualmente al Monza. Tre i club che si sono fatti avanti negli ultimi giorni: Fiorentina, West Ham e Brentford. Tutto però ruota intorno alla valutazione che ne fa l'Inter: circa 25 milioni di euro. Cifra a cui nessuna delle pretendenti si è ancora avvicinata.

Il West Ham è infatti fermo a 15 milioni di euro, mentre il Brentford potrebbe arrivare a 18 milioni. Per quanto riguarda i viola, non c'è ancora una proposta concreta ma solo una manifestazione seria di gradimento. Ad oggi dunque non c'è nessuna società pronta ad accontentare la richiesta dell'Inter per Valentin Carboni, che senza novità continuerà la stagione in forza al Monza.