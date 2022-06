Ottima stagione per Etienne Kinkoué, difensore centrale classe 2002, che ha lasciato il settore giovanile nerazzurro lo scorso 31 agosto 2021 per andare a giocare in Grecia, in Super League 2 nelle fila dell’Olympiacos Pireo B in via definitiva, firmando un contratto con il club greco valido fino al giugno del 2025. Il francese ha collezionato diciannove presenze e un assist, mettendosi in mostra come uno dei giovani più interessanti.