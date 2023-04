Questa stagione dell'Inter è ancora tutta da scrivere, con due competizioni ancora in ballo e un piazzamento Champions da conquistare. Per questo è ancora difficile programmare la prossima perché dipenderà molto dai risultati di quella attuale. Sicuramente però la dirigenza cercherà come sempre di cogliere le opportunità a basso costo, meglio se a parametro zero per non appesantire ulteriormente un bilancio che sarà comunque sotto settlement agreement, quindi con poco margine di manovra.

In particolare il reparto offensivo subirà un restyling, con il solo Lautaro Martinez, salvo offerta irrinunciabile, sicuro di rimanere. Edin Dzeko non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza, Romelu Lukaku tornerà al Chelsea per fine prestito e solo allora si capirà se farà ritorno a Milano, Joaquin Correa difficilmente vestirà ancora la maglia nerazzurra. Quanto basta per guardarsi intorno alla ricerca di nuove opzioni offensive.

Nell'ambiente del calciomercato questa situazione è nota e molti agenti si stanno facendo avanti proponendo i loro assistiti ai nerazzurri. L'ultimo nome è quello di Moussa Dembelé, che non rinnoverà con il Lione dopo l'esperienza non esaltante con la maglia dell'Atletico Madrid in prestito. Classe '96, l'attaccante di origini maliane è conosciuto in ambito internazionale, ha un palmares interessante e da parametro zero potrebbe essere una buona opportunità ma al momento non è un profilo che scalda particolarmente la dirigenza di viale della Liberazione.

Non per questo l'ipotesi viene scartata a priori ma semplicemente tenuta in caldo qualora si aprisse uno spiraglio.