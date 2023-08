L'ultimo centrocampista proposto all'Inter in ordine di tempo è Tanguy Ndombele. Il 26enne francese sembrava destinato al Genoa, tra Tottenham e rossoblu si era infatti trovato l'accordo per il prestito ma il diretto interessato ha rifiutato la destinazione. Per questo l'intermediario Paolo Busardò, consapevole del fatto che in casa nerazzurra si stia valutando l'idea di aggiungere un centrocampista alla rosa, si è fatto avanti con la dirigenza.

Ndombele, reduce dalla stagione di Napoili in cui ha vinto lo Scudetto, chiede uno stipendio di 3 milioni netti e arriverebbe alle condizioni deali per l'Inter: prestito con diritto di riscatto, visto che comunque non rientra nei piani del Tottenham. Per adesso in Viale della Liberazione stanno valutando l'ipotesi.