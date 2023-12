Che la dirigenza dell'Inter stia già lavorando alla prossima stagione non è un mistero, soprattutto se si potessero creare delle opportunità di mercato già oggi. In tal senso, come appurato da FcInterNews.it, nelle scorse settimane è stato proposto all'Inter il difensore centrale Luca Caldirola, classe '91. Giocatore esperto e ancora affidabile, mancino, ha il vantaggio di potersi muovere in un'operazione low cost, di essere cresciuto nell'Inter e di poter essere prezioso per le liste UEFA.

In Viale della Liberazione però, al momento, non si sente il bisogno di un nuovo innesto in difesa anche perché la dirigenza sta provando a chiudere per Tiago Djalò del Lille, sempre a parametro zero. Un ingaggio che, se portato a termine, potrebbe permettere a Yann Bisseck di fare un'esperienza in prestito altrove per tornare con maggiore consapevolezza.

Questa, ad oggi, la strategia dell'Inter per il reparto arretrato della prossima stagione, che non prevede il ritorno di Caldirola. Il quale, comunque, è molto apprezzato dal Monza al punto che il club ha già attivato l'opzione per il rinnovo automatico fino al 2025.

