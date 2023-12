Con Juan Cuadrado che va a scadenza di contratto e Denzel Dumfries che, senza rinnovo, rischia di finire inevitabilmente sul mercato, è ovvio che in Viale della Liberazione stiano già ragionando sulla corsia di destra della prossima stagione. Che, allo stato attuale, rischia seriamente di essere rivoluzionata.

Per questa ragione la dirigenza dell'Inter ha già una lista di profili potenzialmente interessanti, a cui probabilmente se ne aggiungeranno altri nelle prossime settimane. Tra questi una new entry è Jeremy Toljan, laterale destro in forza al Sassuolo autore finora di una stagione ben oltre le aspettative, con già 6 assist a referto. Classe 1994, esperto ma nel pieno della maturazione calcistica, l'esterno di Stoccarda ha un contratto in scadenza nel giugno 2025 e questo dettaglio potrebbe permettere ai nerazzurri di strappare un prezzo di favore, magari inserendo una contropartita come è abitudine nelle operazioni con il Sassuolo.

Toljan per adesso è solo un'idea, non a caso pochi giorni fa il DG neroverde Giovanni Carnevali aveva smentito discussioni di mercato in corso con l'Inter. Ma non si esclude che nei prossimi tempi le parti inizino ad affrontare l'argomento, sempre che l'esterno continui a rimanere sul taccuino dell'Inter.