Mentre si pone il problema Ledure (LEGGI L'ESCLUSIVA), nuovo scoglio tra l'Inter e il Chelsea per raggiungere l'accordo su Romelu Lukaku, il club nerazzurro attende risvolti sul fronte Robin Gosens. L'ex Atalanta, indirizzato verso il ritorno in Germania, per unirsi al Wolfsburg, club che punta fortemente sul giocatore, potrebbe far ritorno dunque in Bundesliga così da fruttare il gruzzoletto che permetterebbe ai milanesi di affondare per Carlos Augusto.

Il giocatore del Monza sarebbe già stato 'prenotato' dal club di Viale della Liberazione che avrebbe già raggiunto l'accordo con il brasiliano sulla base di un contratto quinquennale a 2,2 milioni a stagione. Per il classe '99 i meneghini vorrebbero imbastire una trattativa sulla falsariga di quella tracciata dal Wolfsburg per arrivare a Robin Gosens, ovvero prestito con obbligo di riscatto. Si attende dunque l'uscita del tedesco prima di affondare il colpo per il calciatore in forza al Monza, sul quale si lancerà l'Inter immediatamente dopo aver salutato il classe '94.