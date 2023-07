Ci sarà in giornata un incontro con gli agenti di Morata per capire la fattibilità dell'operazione. Da accertamenti condotti dalla nostra redazione, le parti dovrebbero vedersi questo pomeriggio (ora la dirigenza dell'Inter è a pranzo) per cominciare a intavolare un discorso, capire se si può limare il prezzo del cartellino e non andare a pagare la clausola all'Atletico Madrid (21 milioni) e intavolare un'offerta al giocatore. Insomma un primo incontro interlocutorio, nell'headquarter nerazzurro, per cominciare a gettare le basi.

Contemporaneamente giungono conferme sulla chiusura totale dell'affare Lukaku: come più volte ribadito, la dirigenza dell'Inter è rimasta totalmente delusa dal comportamento dell'attaccante belga e ci ha messo una pietra sopra. Lukaku non tornerà all'Inter.

Ad ogni modo l'Inter dovrebbe prendere un solo attaccante, specialmente se Correa resterà in nerazzurro: in tal caso si cercherà solo il sostituto di Lukaku. I nomi sul taccuino sono quelli già circolati (Morata, Balogun,...), si dovrà solo andare a stringere il prima possibile.