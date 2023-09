Un autentico blitz di mercato tenuto segreto per due giorni fino alla sera prima (primo contatto martedì scorso), anche perché il diretto interessato aveva ancora un impegno europeo con l'Ajax. Davy Klaassen è passato dai Lanceri all'Inter rapidamente, dalla sera alla mattina quando si è palesato a Milano per sostenere le visite mediche.

Un'operazione curata dall'intermediario Stefano Sem, contratto di un anno con opzione per il secondo (inizialmente era previsto un biennale) da 1,8 milioni, con buone possibilità di confermarlo per la seconda stagione se le cose andranno bene. Tra l'altro, al netto della velocità mediatica con cui la trattativa si è conclusa, l'Ajax ha impiegato 5 ore a inviare la documentazione necessaria per definire il trasferimento.

Klaassen ha sposato con entusiasmo il progetto sportivo dell'Inter, rinunciando a un'altra offerta ben più ricca: l'Al Ettifaq di Steven Gerrard gli aveva infatti proposto un triennale da 6 milioni netti a stagione, ma il centrocampista, confrontandosi con la moglie, ha preferito proseguire la carriera in un grande club d'Europa cogliendo al volo la chiamata nerazzurra, attratto da sempre dall'idea di giocare in Italia.