La riunione telematica tra i vertici del Defensor Sporting e quelli del Genoa per Alan Matturro ha avuto esito positivo. Le due società – secondo quanto appurato da FcInterNews - hanno trovato un principio di accordo per il trasferimento del giovane difensore in Liguria. Il Grifone pagherà il cartellino del giovane 3 milioni di euro, più uno di bonus e riconoscerà il 20% sulla futura rivendita al club uruguaiano. Restano da limare solo gli ultimi dettagli legati alla forma di pagamento del cartellino del ragazzo, ma il più è fatto, tanto che in questi giorni si dovrebbe quindi arrivare alla definitiva fumata bianca. L’operazione non verrà effettuata in sinergia con l’Inter.