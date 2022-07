Il giovane ormai ex Under 19 si sta disimpegnando con personalità in questo pre-campionato e lo staff tecnico è soddisfatto. Ma il suo futuro prossimo è verosimilmente altrove, visto che comunque la dirigenza sta lavorando per aggiungere un nuovo difensore al reparto. Appena l'operazione sarà conclusa, Fontanarosa potrebbe essere liberato in prestito (a meno di restare come fuori quota nella Primavera) e le richieste non mancano. In particolare, il Messina in Serie C ci sta provando concretamente, ma la volontà comune tra club e ragazzo è provare un'esperienza in Serie B. In tal senso, sono già in lista d'attesa Como, Brescia e Modena che hanno chiesto informazioni nei giorni scorsi. Intanto, il classe 2003 si sta godendo questa esperienza da giocatore professionista dell'Inter.