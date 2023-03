Nonostante l’infortunio alla schiena, occorsogli prima della gara di Zenica contro l’Islanda, non gli abbia permesso di scendere in campo ieri sera nel 3-0 contro la selezione guidata da Vidarsson, Edin Dzeko proverà a recuperare per la partita di domenica contro la Slovacchia.

Secondo quanto appreso da FcInterNews direttamente in Bosnia, il piano è quello di portare comunque Dzeko (che ancora oggi ha mal di schiena) in Slovacchia e di prendere una decisione finale sull’eventuale utilizzo o meno del calciatore solo dopo la rifinitura di domani. Resta da capire se l’Inter interverrà nella questione per chiedere lumi (e magari cercare di imporsi) o se invece non ci saranno confronti con lo staff bosniaco.

