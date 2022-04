Domenica sera sarà l'avversario di sempre, dal prossimo luglio chissà. Paulo Dybala a fine stagione lascerà la Juventus e lo farà scegliendo lui il proprio destino, a parametro zero. Inevitabile che dal momento della rottura con il suo attuale club sia emersa una ridda di voci incontrollata sulla prossima maglia della Joya indosserà ed è altrettanto inevitabile che anche l'Inter sia stata accostata a lui, in particolare per l'enorme affetto che Beppe Marotta nutre nei suoi confronti, avendolo portato da Palermo a Torino nell'estate del 2015.

Tra negazionisti e possibilisti, l'ipotesi nerazzurra per l'attaccante di Laguna Larga è tutt'altro che difficile. Innanzitutto, perché Dybala non ha alcuna preclusione nei confronti dei Campioni d'Italia in carica, acerrimi rivali proprio della Juventus. Anzi, un trasferimento a Milano sarebbe per lui l'occasione per farsi rimpiangere da chi prima gli ha promesso il rinnovo e poi gliel'ha negato, puntando su Dusan Vlahovic. Viene così a decadere la speranza di qualcuno che per amore del bianconero lui rifiuti il nerazzurro.

Ovviamente a fare la differenza sarà la volontà del classe '93, per il quale diversi club si stanno già muovendo. Marotta nei giorni scorsi ha già parlato con l'agente Jorge Antun, manifestando l'interesse dell'Inter e ottenendo in cambio la disponibilità del giocatore al trasferimento. Ma non è stata messa sul piatto alcuna offerta, anche perché in casa nerazzurra prima è necessario fare dei conti. Innanzitutto, serve l'uscita dei due cileni Alexis Sanchez e Arturo Vidal, che hanno un peso non indifferente sul bilancio. Con loro, anche Matias Vecino libererà spazio salariale, in attesa eventualmente di altre operazioni in uscita a titolo definitivo. Un calderone che permetterà alla dirigenza anche di finanziare il mercato in entrata che, ovviamente, coinvolgerà diversi giocatori.