È la stagione della consacrazione per Rigoberto Rivas, calciatore in forza alla Reggina dal 1° luglio 2021, ma su cui la società nerazzurra vanta una percentuale per la futura rivendita (20%) da parte del club amaranto. L’ex canterano nerazzurro, classe 1998, è passato al club dello Stretto (firmando un triennale, con scadenza a giugno del 2025) in un’operazione che ha permesso all'Inter di realizzare una plusvalenza, coinvolgendo anche un altro suo ex giocatore, Lorenzo Gavioli. Secondo quanto raccolto da FcInterNews.it, infatti, le prestazioni dell’honduregno, protagonista quest’anno in B con 10 partite (compresa una di Coppa Italia), 2 gol e 2 assist e 766 minuti in campo, non sono passate inosservate.