Con la telenovela Milan Skriniar che sembra concludersi nel modo peggiore e con tanti rinnovi ancora da definire soprattutto per la retroguardia, in casa Inter si stanno muovendo da tempo su un'altra pista low cost per la difesa. Il nome su cui la dirigenza nerazzurra punta con decisione è Chris Smalling, alla Roma dal 2019, con il contratto in scadenza a giugno 2023 e un'opzione in mano per rinnovare. Opzione che a quanto pare l'inglese non eserciterà, perché non soddisfatto dalla proposta giallorossa: biennale da 2,5 milioni più bonus, inferiore rispetto agli attuali 3,8 milioni netti. Ad oggi il centrale classe '89 non ha dato alcuna risposta al direttore sportivo Tiago Pinto, e questo silenzio fa prevalere il pessimismo nella Capitale sulla sua permanenza.