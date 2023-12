Negli ultimi giorni si è vociferato circa un possibile ritorno di fiamma dell'Inter per Michele Di Gregorio in vista della prossima stagione. L'estremo difensore del Monza è stato ceduto ai brianzoli a titolo definitivo nell'estate 2022, con la prima promozione storica in Serie A e da allora ha confermato di essere in grande crescita, spodestando successivamente persino il più quotato Alessio Cragno. Un'operazione che ancora lascia l'amaro in bocca in Viale della Liberazione, dove hanno perso per appena 4 milioni di euro un portiere cresciuto nelle giovanili nerazzurre, ancora giovane e già affidabile ad alto livello, senza inserire un diritto di prelazione o una clausola di recompra come avviene spesso.

Attualmente però al di là del rammarico e del piacere che DiGre avrebbe all'idea di tornare alla casa madre, secondo quanto appurato da FcInterNews.it non c'è nulla di concreto tra Inter e Monza per lui. La dirigenza infatti non vorrebbe spendere una ventina di milioni, questa la valutazione del cartellino, per quello che sarebbe il vice di Yann Sommer. Un po' la stessa perplessità per l'altro estremo difensore sul taccuino, Bento Matheus Krepski dell'Athletico Paranaense. Vero che lo svizzero a breve compirà 35 anni, ma è fisicamente integro e assolutamente affidabile, difficile dunque pensare di panchinarlo per un pari ruolo. Piuttosto, Di Gregorio la prossima estate potrebbe diventare un obiettivo per altri club italiani, che potrebbero avere bisogno di un nuovo portiere: il Milan se cedesse Mike Maignan, la Roma con Rui Patricio a fine contratto e il Napoli se non facesse scattare l'opzione di rinnovo fino al 2025 per Alex Meret.

Per tutte queste ragioni in casa nerazzurra, pur apprezzando molto Di Gregorio, oggi non lo considerano un possibile nuovo arrivo estivo. Prima si valuterà la posizione di Emil Audero con la Sampdoria, poi ci si concentrerà sui reparti che avranno più bisogno di nuovi innesti. Il centrocampo, per esempio. E in tal senso l'Inter e il Monza stanno dialogando seriamente per un altro giocatore, Andrea Colpani, lui sì obiettivo vero in Viale della Liberazione.

