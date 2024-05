Nel corso dell'incontro avvenuto quest'oggi presso la sede dell'Inter tra i rappresentanti del fondo Oaktree e Simone Inzaghi, riporta FcInterNews.it, i quattro componenti della delegazione del fondo hanno dato ampie garanzie al mister in merito alle loro intenzioni: la Quercia ritiene l'Inter un asset funzionale e intende proseguire con la politica già adottata negli ultimi anni. Le linee guida saranno quelle di rendere il club più sostenibile puntando al pareggio di bilancio entro i prossimi due anni. Il player trading sarà attivato in caso di offerte importanti, ma l'idea è quella di mantenere l'Inter competitiva anche per sfruttare la leva della competitività per agevolare l'aumento dei ricavi. I rinnovi saranno compiuti sempre nell'ottica della sostenibilità: insieme a Simone Inzaghi, sarà fatto anche quello di Nicolò Barella che passerà a 7,5 milioni di euro di ingaggio fino al 2029, con la firma che può arrivare prima degli Europei. Situazione fluida, invece, per Lautaro Martinez.

Tornando al rinnovo di Simone Inzaghi, il tecnico nerazzurro dovrà aspettare ancora qualche giorno prima di mettere tutto nero su bianco. La prossima settimana è in agenda un incontro tra il procuratore del mister, Tullio Tinti, Beppe Marotta e Piero Ausilio per parlare del nuovo contratto, il tutto senza il diretto interessato che potrebbe essere anche in vacanza.

